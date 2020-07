Recovery Fund, Prodi: “Ora abbiamo le risorse, ma se non cambiamo rotta siamo finiti” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Bisogna invertire la rotta, approfittare del fatto che adesso abbiamo i mezzi per poterlo fare, se non lo facciamo siamo finiti”. Così l’ex premier, Romano Prodi, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, commentando l’accordo sul Recovery Fund. Il problema, ha spiegato, è “andare avanti”, cioè “approfittare di queste grosse decisioni”. “Ci sono delle risorse, o noi le utilizziamo bene oppure siamo definitivamente fuori dal giro, perché in questi ultimi 10 anni abbiamo marciato a marcia indietro e non a marcia avanti”, ha aggiunto. “È un cambiamento totale – ha proseguito Prodi parlando della ... Leggi su ilfattoquotidiano

