Recovery Fund Italia, come verranno investiti i fondi in arrivo dall’Europa (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’accordo firmato ieri mattina dall’Unione europea sui Recovery Fund è stato definito una vera e propria vittoria per l’Italia, ma in realtà solleva anche parecchi dubbi. Rimane pur sempre un compromesso, e di fatto tutti i Paesi membri hanno tentato di tirare acqua al proprio mulino. Nonostante questo, lo si può sicuramente definire storico se lo si analizza da un punto di vista più globale: l’Europa ha scelto di indebitarsi, tutta insieme, per sostenere i Paesi più in difficoltà. E da questo punto di vista sì che è una novità. Ma anche lo scontro e il pungo duro del Premier Conte hanno avuto la loro importanza. Vediamo ora come l’Italia ha intenzione di spendere i 209 miliardi che, in teoria, le arriveranno a ... Leggi su urbanpost

