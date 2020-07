Recovery fund, il Parlamento europeo vota la risoluzione di maggioranza, soddisfazione per l’accordo ma alcuni punti da discutere (Di mercoledì 22 luglio 2020) E’ un sostanziale apprezzamento per l’accordo raggiunto lunedì notte quello contenuto nella risoluzione di maggioranza che verrà votata domani dal Parlamento europeo. L’intesa concordata tra i capi di governo prevede lo stanziamento di 750 miliardi di euro (390 miliardi in forma di trasferimenti, 360 come prestiti) per il sostegno all’economia. La risoluzione sottolinea tuttavia anche alcune criticità. “E’ opportuno che alcuni aspetti dell’accordo vengano discussi”, spiega al Fattoquotidiano.it l’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino. “Non si tratta di una bocciatura, chiarisce Majorino, ma di un invito a perfezionare alcuni elementi dell’intesa”. In ... Leggi su ilfattoquotidiano

