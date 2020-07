Recovery Fund, Conte: "Risultato che appartiene all'Italia. Grazie a maggioranza e opposizione" (Di mercoledì 22 luglio 2020) A poche ore dal rientro da Bruxelles, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato questa mattina al Senato per riferire sugli esiti del Consiglio Europeo straordinario che si è concluso il 21 luglio con uno storico accordo per l'UE sul Recovery Fund.Rivolgendosi a tutti i senatori presenti questa mattina, Conte ha ricordato l'informativa del 15 luglio scorso, alla vigilia dell'atteso vertice UE, e definito l'intesa raggiunta "un passaggio fondamentale, che ci spinge ad affermare, senza enfasi, che l'Europa è stata all'altezza della sua storia, della sua missione e del suo destino":L'Unione Europea sta affrontando una crisi sanitaria, economica e sociale che si è manifestata sin dal suo più tragico esordio simmetrica e sistemica. Ha coinvolto tutti i Paesi; ha profondamente ... Leggi su blogo

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista al Tg5 interviene sull'accordo in extremis raggiunto in Europa sul Recovery fund: "È un compromesso, ma positivo, che toglie argomenti ai ...Ministro Enzo Amendola, il governo italiano dice che quello di Bruxelles è un accordo storico, ma ci danno oltre tre miliardi di sussidi in meno del previsto e in compenso sono aumentati i prestiti ...