Recovery Fund, Conte: “L’applauso in Aula mi ha emozionato, ma è per tutti gli italiani. Mes? Valuteremo ma non chiedete ogni giorno” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Mes? Smettetela con l’attenzione morbosa. Abbiamo un discorso di fabbisogno di necessità, Valuteremo insieme la situazione, ma non mi chiedete ogni giorno. Adesso c’è un Recovery Fund, lasciate che la vostra attenzione morbosa si diriga al Recovery Fund”, così terminata l’informativa al Senato, fuori da Palazzo Madama, il premier Giuseppe Conte ha risposto ai cronisti che gli chiedevano notizie sul Mes. Alla domanda sull’applauso che lo ha accolto in Aula al termine del discorso, il premier ha risposto: “Mi ha emozionato, va inteso come un applauso per tutti gli italiani, per quello che ... Leggi su ilfattoquotidiano

