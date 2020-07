Recovery fund, Conte: “Decisione di portata storica. Ue ha cambiato prospettiva. Interesse nazionale si rafforza nel perimetro europeo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lo chiama più volte “successo“, sottolineando a più riprese che si tratta di un accordo che “non era affatto scontato a marzo“. Per Giuseppe Conte l’accordo raggiunto a Bruxelles dal Consiglio europeo sul Recovery fund è stato un “vertice straordinario anche in termini di complessità, in linea con la elevata posta in gioco”. Di più: il “Consiglio Ue ha assunto decisioni di portata storica e il rilievo delle questioni trattate ha prolungato i tempi oltre le aspettative iniziali”. E ancora: “L’Europa è stata all’altezza della sua storia, della sua missione e del suo destino”. Accolto dagli applausi provenienti dai banchi del Pd e del Movimento 5 stelle, il presidente del consiglio ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

