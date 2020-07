Recovery fund, come spendere i soldi. Dall’accordo 500 euro a italiano, ogni tedesco ne verserà 840 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Per la parte dei trasferimenti diretti ogni italiano riceverà 500 euro e ogni tedesco ne verserà 840 Leggi su corriere

Al netto dei dettagli complessivi contenuti nelle 68 pagine di testo conclusivo del Consiglio Europeo, all’Italia vanno 209 miliardi dei 750 totali, il 28% totale: il Premier Giuseppe Conte nella sua ...I soldi che l’Italia riceverà dal nuovo debito comune europeo nell’ambito del Recovery Fund sono in tutto 209 miliardi su 750 complessivi. Il via libera dei 27 Stati dell’Unione europea è arrivato all ...