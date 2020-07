Real Madrid, Varane carico per la Champions: “Abbiamo un dovere verso il fan. Combatteremo fino alla fine” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo essersi aggiudicati la Liga, i giocatori del Real Madrid prendono fiato e si preparano ad affrontare l'ultima parte di stagione che vedrà i blancos impegnati in Champions League. Una partita che può consentire alla squadra di Zidane di continuare il percorso in Coppa o dire definitiviamente addio ai sogni di gloria. C'è da recuperare il risultato della sfida d'andata dove il Manchester City si era imposto per 2-1. Parlando a Le Parisien, il difensore del Real Madrid Raphael Varane ha parlato di come lui e i compagni approcceranno alla sfida.Varane: "Abbiamo il dovere di provarci. Lo dobbiamo ai fan"caption id="attachment 933171" align="alignnone" width="512" De Bruyne (getty ... Leggi su itasportpress

Eurosport_IT : IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA!???? Col Villarreal serviva la vittoria, che è arrivata puntuale a firma Benzema… - SkySport : ULTIM'ORA IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA 34^ LIGA PER I BLANCOS - GoalItalia : Real Madrid 92 titoli ?? Barcellona 91 titoli ?? Il sorpasso è compiuto ?? - bianca_caimi : RT @marifcinter: La Champions di quest'anno è veramente una lotteria. I giocatori del Real Madrid sono in vacanza in barca e invece del Tro… - LucaParisi20 : @marifcinter Trovo interessante la quota dell'Atletico. La Juve deve rimontare il Lione e poi battere City (Real Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Kylian Mbappé gela il Real Madrid Virgilio Sport Calciomercato Inter e Milan, si accende il derby per James Rodriguez

James Rodriguez è in uscita dal Real Madrid di Zidane e i club interessati non mancano: oltre ai due italiani, torna di moda anche l’Atletico di Simeone Tornato al Real Madrid la scorsa estate dopo il ...

GUAGNI, Non tutti mi hanno capita. Mi è dispiaciuto

Appena passata dalla Fiorentina all'Atletico Madrid femminile, Alia Guagni ha concesso un'intervista al quotidiano Tuttosport, nel corso della quale è tornata sulla sua decisione di abbandonare i colo ...

James Rodriguez è in uscita dal Real Madrid di Zidane e i club interessati non mancano: oltre ai due italiani, torna di moda anche l’Atletico di Simeone Tornato al Real Madrid la scorsa estate dopo il ...Appena passata dalla Fiorentina all'Atletico Madrid femminile, Alia Guagni ha concesso un'intervista al quotidiano Tuttosport, nel corso della quale è tornata sulla sua decisione di abbandonare i colo ...