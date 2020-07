Ranieri: «Il Genoa aveva un pizzico di motivazione in più. Quagliarella? Va dosato» (Di giovedì 23 luglio 2020) Claudio Ranieri ha analizzato la sconfitta subita nel derby contro il Genoa: le parole dell’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa al termine del derby perso contro il Genoa. PRESTAZIONE – «Noi abbiamo giocato la nostra partita. Il Genoa aveva quel pizzico di motivazione in più. Noi abbiamo fatto solo un gol E spinto tanto. Se ci fossero stati i tifosi avremmo tirato fuori qualcosa in più, non posso rimproverare nulla ai miei, hanno fatto una stagione splendida e si sono tirati fuori nel momento giusto. Il derby l’ha meritato il Genoa, quindi complimenti al Genoa. I miei hanno giocato con grinta e ... Leggi su calcionews24

