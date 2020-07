Ranieri: “Abbiamo giocato la nostra partita. Il Genoa ha meritato, complimenti a loro” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il tecnico della Sampdoria, Ranieri, ha parlato al termine della gara persa contro il Genoa. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza stampa: “Noi abbiamo giocato la nostra partita. Certo, il Genoa aveva quel pizzico di motivazione in più ed è riuscito a fare due gol. Noi ne abbiamo fatto soltanto uno. Abbiamo spinto tanto, se ci fossero stati i nostri tifosi avremo forse tirato fuori qualcosa in più. Però non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno fatto una stagione splendida, si sono tirati fuori nel momento giusto. Spiace perdere un derby ma il Genoa lo ha meritato e complimenti a loro”. FOTO: Twitter Sampdoria L'articolo Ranieri: “Abbiamo giocato ... Leggi su alfredopedulla

