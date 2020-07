Rangnick Milan: tutti i motivi che hanno portato al no del tededesco (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ralf Rangnick non sarà il prossimo allenatore e direttore tecnico del Milan: ecco tutti i motivi che hanno portato a dire no Ralf Rangnick non sarà il prossimo allenatore e direttore tecnico del Milan. Ieri è arrivato il fulmine a ciel sereno sul club rossonero: Pioli resta con il contratto rinnovato, Rangnick rimane in Germania. Il manager tedesco ha affidato al suo procuratore la spiegazione del dietrofront. Secondo La Gazzetta dello Sport sono parole di circostanza che nascondono una ferita aperta ormai da qualche giorno. Il confronto con il quartier generale londinese di Elliott è stato serrato negli ultimi frangenti. Gli impegni presi nei mesi precedenti sono volati via di fronte alla cavalcata della ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : Sfuma l'arrivo di #Rangnick, il #Milan proseguirà con #Pioli - AntoVitiello : Attesa comunicazione su Pioli-Rangnick al termine del match Sassuolo-Milan Veramente incredibile.... - TuttoMercatoWeb : Milan-Rangnick, la rinuncia costerà due milioni di penale al club rossonero - _DAGOSPIA_ : HANNO UCCISO L’UOMO RANGNICK – IL MILAN CONFERMA PIOLI DOPO IL RIFIUTO DEL TEDESCO. E MALDINI E IBRA… - Sovra_pensiero : @FMCROfficial Per me il punto non è nemmeno questo, è un AD che fa un mezzo macello per poi farsela addosso per una… -