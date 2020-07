Ramsey Juventus, Sarri ha sbagliato la collocazione tattica (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ramsey Juventus – L’ex centrocampista dell’Arsenal non ha avuto mai la possibilità di giocare con costanza ed è forse uno dei principali rimpianti della squadra di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano non lo ha avuto spesso a disposizione anche per i troppi problemi fisici che lo hanno costretto a stare lontano dal campo per molto tempo. Il giornalista Andrea Bosco, durante la trasmissione Radio Bianconera, ha rivelato che il giocatore non è stato mai schierato nel ruolo più congeniale alle sue caratteristiche. Juventus: il parere su Ramsey Ramsey? Condivido che sia un grandissimo giocatore, il problema sono i guai fisici, ne ha avuti a dismisura anche in questa stagione. Poi ha pagato anche l’incaponimento iniziale di ... Leggi su juvedipendenza

