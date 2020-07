Rampelli a “Piazza Italia”: «Noi siamo la destra, i nostri valori non sono biodegradabili» (Di mercoledì 22 luglio 2020) «Ci sono partiti mediatici, partiti biodegradabili e poi c’è la destra». Con queste parole Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, ha aperto “Piazza Italia”. La manifestazione si terrà fino al 23 luglio presso il Parco di Colle Oppio. Rampelli: «A Colle Oppio è sgorgata la destra movimentista» «C’è la destra», continua l’esponente di FdI, «con il suo percorso tortuoso ma la sua concezione del mondo e della società in sintonia con la persona e la vita. A Colle Oppio è sgorgata la storia della destra movimentista, articolata in associazioni, comitati, corpi intermedi. Una destra capace di dotarsi di un progetto che alla ... Leggi su secoloditalia

