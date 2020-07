Raffaella Fico: "Il matrimonio? Non è una cosa che gironzola nei miei pensieri" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Intervenendo, oggi, mercoledì 22 luglio 2020, nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, Raffaella Fico ha ribadito di essere innamorata di Giulio Fratini, imprenditore tra i migliori under 30 secondo Forbes. Questo giovane imprenditore racchiude tutti i requisiti fondamentali per affascinare la showgirl napoletana:Raffaella Fico: "Il matrimonio? Non è una cosa che gironzola nei miei pensieri" 22 luglio 2020 18:07. Leggi su blogo

geppoestfolle : Raffaella Fico - giuuk : Bikini microscopico e curve da urlo, Raffaella Fico è incredibile - zazoomblog : Raffaella Fico che forme: lo scatto HOT della showgirl fa impazzire i fan (FOTO) - #Raffaella #forme: #scatto… - zazoomblog : Raffaella Fico bomba sexy in vacanza. Chi è il nuovo fidanzato - #Raffaella #bomba #vacanza. #nuovo - tempoweb : Raffaella Fico bomba sexy in vacanza. Chi è il nuovo fidanzato #raffaellafico #giuliofratini #… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Fico Raffaella Fico: chi è il nuovo fidanzato SoloDonna Truffa e riciclaggio di auto rubate: arrestato l’ex campione di rally Alain Valle. Denunciate 12 persone

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Grave infortunio sul lavoro a Boffalora sopra Ticino, nel milanese, dove un operaio rischia di perdere un piede. Nel pomeriggio, intorno alle 14, la chiamata al 118: duran ...

Raffaella Fico mette all'angolo il ricchissimo Giulio: "L'uomo ideale? Deve essere così"

Raffaella Fico è sempre in prima linea sui social. Sta volando con foto cliccatissime e panorami mozzafiato. Ma in questi giorni è alle prese con una nuova bella e Storica d’amore con Giulio Fratini, ...

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Grave infortunio sul lavoro a Boffalora sopra Ticino, nel milanese, dove un operaio rischia di perdere un piede. Nel pomeriggio, intorno alle 14, la chiamata al 118: duran ...Raffaella Fico è sempre in prima linea sui social. Sta volando con foto cliccatissime e panorami mozzafiato. Ma in questi giorni è alle prese con una nuova bella e Storica d’amore con Giulio Fratini, ...