Racconti d’Archivio alla Fondazione Banco di Napoli: Masaniello e la peste nelle letture di giovedì 23 luglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Fondazione Banco di Napoli in prima linea tra storia, arte e memoria. Prendono il via giovedì 23 luglio alle ore 20.30 le serate in cortile con reading di Racconti tratti da documenti storici dell’Archivio del Banco di Napoli e raffinate esecuzioni musicali in programma fino a ottobre. I primi due Racconti sono: ‘Masaniello, il passato che non passa’ di Raffaella Ferrè e ‘La peste, un flagello lavato dalla pioggia’ di Giuseppe Montesano. letture di Antimo Caseratano e Andrea Fiorillo. L’iniziativa nasce da un’idea di Alfredo Guardiano, presidente dell’Associazione ... Leggi su ildenaro

