Raccolte fondi su Instagram al via | arriveranno in Italia?

Le Raccolte fondi su Instagram sono state definite dallo stesso team a capo del social come frutto dei nostri tempi. In questa prima parte del 2020 sempre più persone hanno deciso di promuovere attraverso il loro profilo proprio dei programmi di aiuto di diverso tipo: è ora il caso di mettere a disposizione uno strumento ad hoc per farlo. 65 milioni di dollari sono stati raccolti nel corso delle ultime settimane per promuovere progetti a sostegno delle misure anti-Covid19 o ancora per sostenere la causa del movimento Black Lives Matter. Proprio per questo motivo da ieri 21 luglio è possibile usufruire di un tool di raccolta fondi su Instagram, uno strumento ufficiale della piattaforma a disposizione degli interessanti. Per il momento è partita solo una sperimentazione

