Questo principino George? Non proprio, l'ultima foto: ecco il figlio di Kate Middleton a sette anni, che sorpresa | Guarda (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il principino George di Cambridge compie 7 anni. E per il suo compleanno la mamma Kate Middleton, fotografa ufficiale della famiglia, ha pubblicato sul profilo Instagram Kensington Royal due nuove immagini del piccolo George. Come d'abitudine per la famiglia dei futuri eredi al trono di Inghilterra il look è piuttosto informale, polo verde nel primo scatto e una t-shirt camouflage nella seconda immagine. Ma si sa mamma Kate ama indossare anche capi da poche sterline come ha dimostrato in molte occasioni pubbliche indossando abiti di grandi catene come Zara e HM. George è nato il 22 luglio nel 2013 alla Lindo Wing del St. Mary's hospital di Londra. Si è subito attirato il consenso della stampa ... Leggi su liberoquotidiano

