Quelle notti in Africa, quando facevo il trafficante di parole (Di mercoledì 22 luglio 2020) La prima volta che ho cantato, ho cantato in Africa. Sì, sono Vito Taburno, e spavaldamente, giovanilmente dissi che lì commisi e iniziai a commettere la tratta delle parole. È il tenebroso brivido che percorre la mia vita. Cosa sono le canzoni? Sono cose che galleggiano, sono natanti non messi benissimo ma che ancora stanno a galla in superficie. A cosa servono? Al trasporto delle parole asservite, sottomesse umiliate, vilipese, sottoposte a dozzinali truccature, indotte a meschine smorfie, per il divertimento intorpidito dei nostri contemporanei, che si inebriano di puerile dispotismo al passaggio di queste sgangherate e ridicole cosucce traballanti. È sempre la solita questione del potere sul mare, il mare, questa parola che come il mare va e viene sempre nelle canzoni, anche quando non ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : Quelle notti Quelle notti in Africa, quando facevo il trafficante di parole Linkiesta.it Regione Calabria: le “Notti sicure” della presidente Santelli

La presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha illustrato, nel corso di una conferenza stampa a Catanzaro, nella sede della Cittadella regionale, il progetto “Notti Sicure”, che ha lo scopo di ...

Calabria, dal 24 luglio "Notti sicure" per trasporto pubblico

Roma, 21 lug. (askanews) - Partir, venerd prossimo, 24 luglio, "Notti sicure" per i giovani e le famiglie calabresi. Lo ha annunciato il presidente della Regione Jole Santelli nel corso di una confere ...

