Quelle notti in Africa, quando facevo il trafficante di parole (Di mercoledì 22 luglio 2020) La prima volta che ho cantato, ho cantato in Africa. Sì, sono Vito Taburno, e spavaldamente, giovanilmente dissi che lì commisi e iniziai a commettere la tratta delle parole. È il tenebroso brivido che percorre la mia vita. Cosa sono le canzoni? Sono cose che galleggiano, sono natanti non messi benissimo ma che ancora stanno a galla in superficie. A cosa servono? Al trasporto delle parole asservite, sottomesse umiliate, vilipese, sottoposte a dozzinali truccature, indotte a meschine smorfie, per il divertimento intorpidito dei nostri contemporanei, che si inebriano di puerile dispotismo al passaggio di queste sgangherate e ridicole cosucce traballanti. È sempre la solita questione del potere sul mare, il mare, questa parola che come il mare va e viene sempre nelle canzoni, anche quando non ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : Quelle notti Quelle notti in Africa, quando facevo il trafficante di parole Linkiesta.it Calciomercato Liverpool, Karius pronto all’addio: il portiere può andare al Montpellier

Il 26 maggio del 2018, è una di quelle notti che Loris Karius non dimenticherà mai per tutta la sua vita. Nella partita più importante per il Liverpool, quella in cui si giocava la finale di Champions ...

Tanti consigli per osservare la cometa Neowise nelle notti più favorevoli

La cometa Neowise è la più fotografata dei cieli di questi giorni d'estate. Visibile già da un po', in queste notti si farà ammirare ancor di più. Pronti con binocoli e fotocamere? Tempo permettendo, ...

