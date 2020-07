Quando il costume da bagno è anche (mezzo) abito da sera (Di mercoledì 22 luglio 2020) Durante le meritate vacanze, a bordo piscina o in riva al mare, dopo aver passato un intero pomeriggio sotto il sole, spesso non si ha alcuna voglia di tornare a casa: meglio godersi al massimo la serata e concludere in grande bellezza la giornata, con un aperitivo al tramonto e, perché no, una cena informale accarezzati dalla brezza estiva. In questo caso, l’ideale è portare con sé un pantalone o una gonna per coprirsi fino a tarda sera, e magari uno spolverino o una leggera e versatile giacca kimono. E il top? Basta semplicemente il proprio costume da bagno, rigorosamente intero. Leggi su vanityfair

JIMIYSUS : tipo quando dopo essermi fatta una c^nna in piscina ero poco lucida ed un tizio di aveva toccato il seno da sotto a… - mammonscummo : quando dico che l'essere umano ha un serio problema di misoginia interiorizzata non scherzo perché non credo sia no… - PetLob : RT @MadameSwann: «Quando stavo alla Buon costume guai a chi si azzardava a offendere le prostitute. Io le ho sempre chiamate *signorina*. S… - giacomozuliane : RT @MadameSwann: «Quando stavo alla Buon costume guai a chi si azzardava a offendere le prostitute. Io le ho sempre chiamate *signorina*. S… - ErmannoCastaldo : RT @MadameSwann: «Quando stavo alla Buon costume guai a chi si azzardava a offendere le prostitute. Io le ho sempre chiamate *signorina*. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando costume Quando il costume da bagno è anche (mezzo) abito da sera Vanity Fair.it Quando il costume da bagno è anche (mezzo) abito da sera

Da un'intera giornata sotto il sole direttamente all'aperitivo al tramonto e alla cena informale ma chic (sino al bagno di mezzanotte?): ecco i costumi one-piece da sfoggiare quest'estate. Da soli o a ...

Anna Tatangelo, temperatura rovente sotto al sole: scollatura mozzafiato in costume

Con questa sua ultima foto su Instagram, Anna Tatangelo ha reso letteralmente rovente la temperature: la scollatura in costume è davvero da urlo. Temperatura rovente su Instagram per l’ultima foto di ...

Da un'intera giornata sotto il sole direttamente all'aperitivo al tramonto e alla cena informale ma chic (sino al bagno di mezzanotte?): ecco i costumi one-piece da sfoggiare quest'estate. Da soli o a ...Con questa sua ultima foto su Instagram, Anna Tatangelo ha reso letteralmente rovente la temperature: la scollatura in costume è davvero da urlo. Temperatura rovente su Instagram per l’ultima foto di ...