Quali elettrodomestici acquistare per godere del bonus fiscale 2020? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le agevolazioni ai fini fiscali per l’anno 2020 comprendono anche il bonus elettrodomestici, ovvero la detrazione ai fini IRPEF del 50% fino al tetto massimo di 10 mila euro. In altre parole questo vuol dire che acquistando elettrodomestici, anche di grandi dimensioni, sarà possibile ottenere uno sconto in sede di dichiarazione dei redditi, tramite modello 730 o UNICO, ma prestando attenzione ad allegare tutta la documentazione necessaria. bonus elettrodomestici 2020: cos’è? Il bonus elettrodomestici per l’anno 2020, prorogato dalla Legge di Bilancio emanata dal Governo Conte, non è altro che una detrazione fiscale, dunque un importo che il contribuente può ... Leggi su leggioggi

Senza il condizionatore non si sopravvive al caldo estivo: ma come risparmiare in bolletta?

L'estate palermitana è tra le più calde d'Italia. E se non si ha un climatizzatore in casa o in ufficio alle volte è davvero complicato resistervi. L'elettrodomestico estivo per eccellenza, infatti, è ...

