Pubblico sotto-choc a Reazione a Catena, gelo da Marco Liorni: il trio "magico"? Ecco che (pessima) fine ha fatto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una clamorosa sorpresa a Reazione a Catena, nella puntata in onda su Rai 1 martedì 21 luglio 2020: finisce infatti la parabola degli Scioglilingua, il trio composto da Daniele, Davide e Luigi. I campioni hanno dovuto cedere il posto agli sfidanti, i Sarà Sarà, ai quali hanno dovuto piegarsi nel gioco dell'intesa vincente. Termina così una striscia di 21 puntate consecutive, tutta colpa di una singola risposta corretta in più fornita dagli sfidanti. Toccante il saluto di Marco Liorni, il conduttore: "Bravissimi. Ce l'avete messa tutta". Stupito anche il Pubblico a casa, stupore che si è riversato sui social: nessuno si aspettava che gli Scioglilingua finissero ko.

Una clamorosa sorpresa a Reazione a Catena, nella puntata in onda su Rai 1 martedì 21 luglio 2020: finisce infatti la parabola degli Scioglilingua, il trio composto da Daniele, Davide e Luigi. I campi ...

