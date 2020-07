Psicoterapeuta: su adolescenti impatto negativo gioco d’azzardo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – “Questi dati certificano un trend in aumento a livello regionale, aumento che conferma la crescita anche a livello di dati nazionali”. Fabrizio Fanella, Psicoterapeuta, direttore del Centro ‘La Promessa’ di Roma (accreditato SSR), membro dell’Osservatorio regionale del Lazio sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico, commenta cosi’ i dati dell’ultimo rapporto del DEP (Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio), secondo i quali e’ raddoppiato il numero di coloro che sono in cura presso i SERD per il gioco d’azzardo. In particolare, continua Fanella, “spicca nella categoria sostanze psicotrope la crescita esponenziale della cocaina; aumenta pure l’abuso di alcol, soprattutto nei post-adolescenti. Ma anche il ... Leggi su romadailynews

RadioRadicale : In merito all'indagine conoscitiva sulle forme di #violenza fra #minori e ai danni di #bambini e #adolescenti, audi… - ConteM5s : RT @Montecitorio: Forme di #violenza fra #minori e ai danni di bambini e adolescenti, in Commissione #Infanzia audizione di Maria Rita Pars… - Montecitorio : Forme di #violenza fra #minori e ai danni di bambini e adolescenti, in Commissione #Infanzia audizione di Maria Rit… -

Ultime Notizie dalla rete : Psicoterapeuta adolescenti Psicoterapeuta: su adolescenti impatto negativo gioco d'azzardo RomaDailyNews Psicologo a scuola, Catalfo: soluzione importante contro il disagi

"La presenza di personale specializzato, a partire dallo psicologo, potrebbe essere una soluzione importante per accompagnare e seguire i processi di bambini e adolescenti che hanno particolari disagi ...

L’autoregolazione emotiva nella sindrome dello spettro autistico

La disregolazione delle emozioni non è un criterio formale per la diagnosi del disturbo dello spettro autistico (ASD), tuttavia, i genitori e i clinici hanno da tempo notato l’importanza dei problemi ...

"La presenza di personale specializzato, a partire dallo psicologo, potrebbe essere una soluzione importante per accompagnare e seguire i processi di bambini e adolescenti che hanno particolari disagi ...La disregolazione delle emozioni non è un criterio formale per la diagnosi del disturbo dello spettro autistico (ASD), tuttavia, i genitori e i clinici hanno da tempo notato l’importanza dei problemi ...