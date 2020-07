PS5 alle porte? In UK starebbero comparendo le prime postazioni dimostrative nei negozi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Quella che sembra una postazione demo per PlayStation 5 è stata avvistata in un negozio del Regno Unito, che sembra essere un ramo di Currys PC World.L'immagine della postazione proviene dall'utente Twitter IronCoreGame e sembrerebbe davvero dedicata a PS5. Tuttavia, un dipendente del negozio ha detto a Pushsquare che queste postazioni sono in circolazione da "circa un anno ormai" e quindi sarebbero dedicate a PS4. Nell'immagine, la console next-gen non è in mostra e la colorazione della postazione richiama quella di PS5, inoltre non è presente nemmeno uno schermo. Il dipendente dello store non ha fornito spiegazioni riguardo l'assenza dell'hardware e del display.Leggi altro... Leggi su eurogamer

