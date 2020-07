Protesta a Lampedusa, attivista della Lega si tuffa in acqua con la bandiera: "prima gli italiani" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Maurizio Zoppi Le proteste a Lampedusa non si fermano. Questo pomeriggio (22 luglio ndr) il vicepresidente della Lega a Lampedusa, Attilio Lucia si è tuffato in acqua cercando in qualche modo di bloccare la motovedetta della Guardia costiera che trasportava l’ennesimo gruppo di migranti che stava attraccando al porto di Lampedusa. L’esponente del Carroccio durante la sua Protesta estrema aveva con sé una bandiera con su scritto: “prima gli italiani”. accoglienza migranti migranti hotspot  Luoghi: ... Leggi su ilgiornale

