Progetto Scuole Sicure, Battipaglia finanziata per 28 mila euro (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa inviata dal Comune di Battipaglia, in merito al finanziamento ottenuto per il Progetto “Scuole Sicure 2020“, per l’installazione di telecamere presso tre istituti scolastici. “Il Progetto “Scuole Sicure 2020” presentato dal Comune di Battipaglia e dal Comando Vigili prevede ha ottenuto il finanziamento del Ministero dell’Interno per l’installazione delle telecamere di contesto e per la lettura targhe presso tre edifici scolastici: Itc “F. Besta Gloriosi” in via Gonzaga; “E. Medi” in via Domodossola e l’Istituto Alberghiero “E. Ferrari” in via R. Jemma ... Leggi su anteprima24

LegambienteAfr : IPIA“Marconi” di Giugliano (Na), forse una delle poche scuole che ha realizzato il progetto “Scuola viva” con modal… - ninjamarketing : ? Con il progetto 'La Ville du quart d'heure' a #Parigi l'obiettivo della nuova #smartcity sarà ridurre le distanze… - ethan771hotmail : Polvere di stelle: PREMIO MAB presenta i docenti delle scuole selezionate per il progetto Re_Star - vogheranews : #PAVIA #VOGHERA 21/07/2020: Parlare ai giovani nelle scuole del pericolo #droga. Fabio chiede aiuto per realizzare… - AIL_Onlus : “Quando un ragazzo sta bene la scuola è un obbligo. Per un paziente invece la scuola è futuro, un progetto importan… -

Ultime Notizie dalla rete : Progetto Scuole Progetto Scuole Sicure, Battipaglia finanziata dal Ministero per 28 mila euro Salernonotizie.it IACP, nel nisseno finanziati progetti per oltre 3,2 milioni per la costruzione di alloggi

, Mancuso (FI): “Sempre vicini al territorio, Continuano i lavori di manutenzione e riqualificazione locale, noi sempre vicini alle istanze del territorio” Palermo, 20/07/2020: Continua l’opera di man ...

A Sarteano si riaprono le iscrizioni al servizio Piedibus

Il Comune di Sarteano invita e sensibilizza quest’anno più che mai le famiglie non solo ad iscrivere i propri figli al servizio Piedibus ma anche a proporsi come volontari per rafforzare questo proget ...

, Mancuso (FI): “Sempre vicini al territorio, Continuano i lavori di manutenzione e riqualificazione locale, noi sempre vicini alle istanze del territorio” Palermo, 20/07/2020: Continua l’opera di man ...Il Comune di Sarteano invita e sensibilizza quest’anno più che mai le famiglie non solo ad iscrivere i propri figli al servizio Piedibus ma anche a proporsi come volontari per rafforzare questo proget ...