Prodotto alimentare ritirato dalla Conad: “Presenza di salmonella”. Marca e lotto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Conad ha diramato una nota urgente per il ritiro di un lotto di salame Felino Prodotto dalla ditta Fereoli Gino e Figlio. Il rischio riscontrato è quello di andare incontro alla salmonella. Il ritiro è stato ordinato in via precauzionale, nello specifico del lotto di produzione del Prodotto Salame Felino IGP 850 g c.a Sapori & Dintorni, con numero 1770520 e codice EAN 2197460. Nel Prodotto alimentare è stata riscontrata la presenza di un ente microbico altamente pericolo per la salute pubblica, ovvero la salmonella. Trattasi nello specifico di una forma di infezione batterica molto aggressiva, soprattutto se non presa per tempo. I sintomi da intossicazione sono principalmente nausea, febbre, diarrea. La società informa i ... Leggi su caffeinamagazine

La dieta Montignac è celebre per la sua composizione a basso contenuto di carboidrati e alto contenuto proteico. É stata inventata circa 20 anni fa dal francese Michel Montignac, un manager internazio ...

Come mantenersi in forma nella sicurezza del post-Coronavirus: tutti i consigli dell'esperto Davide Rizzi per una silhouette perfetta. È la stagione più amata: l'estate rappresenta il momento di ripos ...

