Previsioni Meteo, FOCUS per il weekend 25-26 Luglio: ancora qualche temporale, ma sole prevalente (Di mercoledì 22 luglio 2020) Previsioni Meteo – Andrebbe gradualmente attenuandosi l’ondata di maltempo a carattere temporalesco che, tra domani e venerdì colpirebbe soprattutto le regioni settentrionali, ma in parte anche del medio alto Adriatico nel corso del prossimo fine settimana. il cavo instabile nord-atlantico entro domenica abbandonerebbe il territorio italiano, portandosi sull’ex-Jugoslavia e poi in evoluzione verso l’Est Europa, con tempo che migliorerebbe progressivamente. Tuttavia, ancora nel corso di sabato, moderati impulsi freschi settentrionali, soprattutto alle quote medio-alte dell’atmosfera, contribuirebbero a innescare un’azione temporalesca residua e irregolare, ma pure ancora attiva, soprattutto lungo i settori adriatici. Per ... Leggi su meteoweb.eu

