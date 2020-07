Previsioni Meteo: Agosto molto soleggiato nel Mediterraneo centrale, Italia inclusa. Le MAPPE mese per mese (Di mercoledì 22 luglio 2020) Climate Services for Clean Energy (S2S4E) è un progetto europeo, finanziato da Horizon 2020, dedicato soprattutto alle energie rinnovabili. Il progetto fornisce anche Previsioni stagionali ed ha appena pubblicato quelle per l’ultima parte di luglio e per i prossimi 3 mesi. Ecco i dettagli delle Previsioni realizzate rielaborando i sistemi di previsione ECMWF-Ext-ENS e ECMWF SEAS5 (vedi MAPPE nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Estremi di temperatura in Europa a luglio Previste alte temperature fino alla fine di luglio nell’Europa occidentale, particolarmente in Francia e Penisola Iberica. Al contrario, temperature insolitamente basse per il periodo dell’anno sono previste nel Nord Europa e nell’Est Europa per il resto di luglio. Luglio caldo, asciutto e ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi #METEO #ANSA - infoitinterno : Meteo, Italia bollente ma arrivano temporali e grandine: le previsioni - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Le previsioni del tempo per oggi #METEO #ANSA - zazoomblog : Previsioni Meteo del Pomeriggio di Mercoledì 22 Luglio 2020 - #Previsioni #Meteo #Pomeriggio - meteosiena : #Meteo #Siena: Previsioni per : agg.12:00 -