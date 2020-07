Previsioni Meteo Aeronautica Militare: temporali accompagnati da grandine al Nord Italia oggi, nuovo peggioramento venerdì 24 luglio. Il bollettino (Di mercoledì 22 luglio 2020) Inizieranno a farsi sentire dal pomeriggio-sera di oggi i primi temporali al Nord Italia, con rischio di nubifragi e grandine, prima del deciso peggioramento atteso per venerdì 24 e sabato 25 luglio. Sul resto del Paese, il tempo sarà bello e soleggiato. Il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 28 luglio. oggi, 22 luglio Al Nord cielo da poco a parzialmente nuvoloso durante la mattina con la nuvolosità concentrata maggiormente sui rilievi alpini dove, non si esclude qualche debole pioggia; nuvolosità in progressivo aumento nel corso della tarda mattinata non soltanto sui rilievi ma anche ... Leggi su meteoweb.eu

