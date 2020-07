Presenza di salmonella: Conad ritira il prodotto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Richiamo di un prodotto da parte di Conad per la Presenza di salmonella. Uno dei principali marchi della grande distribuzione italiana ha ordinato in via precauzionale il richiamo del seguente lotto di produzione: Salame Felino IGP 850 g c.a Sapori & Dintorni. Il lotto in questione il numero 1770520, mentre il codice EAN è il 2197460. Il salume … L'articolo Presenza di salmonella: Conad ritira il prodotto Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

