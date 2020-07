Prende soldi dalla Regione per promuovere la nautica ma se li intasca, denunciato (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ha truffato la Regione Toscana mettendosi in tasca la bellezza di centomila euro di finanziamenti senza utilizzarli per gli scopi previsti, ma è stato scoperto dalla Guardia di finanza nell'ambito di ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Prende soldi Prende soldi dalla Regione per promuovere la nautica ma se li intasca, denunciato La Nazione Più soldi, meno diritti: luci e molte ombre dell'accordo europeo nato col freno tirato

Il premier Giuseppe Conte sarà domani mercoledì 22 luglio alle 12:00 in Parlamento per riferire l'accordo raggiungo al consiglio europeo sul Recovery fund. Un accordo che permetterà all'Italia di otte ...

Scandalo Wirecard: la vittoria dei giornalisti inglesi sulle «coperture» tedesche

Adesso il quadro è più nitido. Parliamo di un crac che non è capitato a casa nostra. Parliamo di quelli che dicevano che «certe cose succedono solo da noi» che «in Germania per esempio non sarebbe suc ...

