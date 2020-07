Premier League 2019/2020: il Liverpool supera 5-3 il Chelsea (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Liverpool festeggia nel migliore dei modi il titolo di campioni d’Inghilterra nell’ultima partita casalinga di una trionfale Premier League. Gli uomini di Klopp vengono accolti ad ‘Anfield’ dal ‘guard of honour’ del Chelsea, poi sono fuochi pirotecnici in campo con un rocambolesco 5-3. I Blues non riescono a ipotecare la qualificazione in Champions League e saranno costretti a giocare un match delicato contro il Wolverhampton nell’ultima giornata di campionato in contemporanea allo scontro diretto tra United e Leicester. Devastante il primo tempo dei Reds che scappano via sul 3-0 con la fucilata sotto la traversa di Keita, la punizione di Alexander-Arnold e la rete in mischia di Wijnaldum. A pochi secondi dal duplice fischio, Giroud sblocca la casella dei gol ... Leggi su sportface

UEFAcom_it : Cristiano Ronaldo è il primo giocatore della storia a segnare più di 50 gol in Serie A, Liga spagnola e Premier Lea… - OptaPaolo : 50 - Cristiano #Ronaldo è il 1° giocatore nella storia a segnare almeno 50 gol in Serie A, Liga e Premier League. P… - forumJuventus : #CR7 primo giocatore a segnare almeno 50 gol nei 3 campionati maggiori, e anche il più veloce a raggiungere i 50 go… - hbk_89 : RT @BritishFootball: Una bellissima curiosità: 16 anni fa il Leeds giocava la sua ultima partita in Premier League contro il Charlton ad… - sportface2016 : #PremierLeague - Il #Liverpool supera 5-3 il #Chelsea -