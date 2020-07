Premier, gol e spettacolo tra Liverpool e Chelsea. Finisce 5-3 per la squadra di Klopp (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il match valido per la trentasettesima giornata di Premier League tra Liverpool e Chelsea si è appena concluso con il punteggio di 5-3. Ad aprire le marcature è stato Keita al minuto 23′, poi subito il raddoppio per gli uomini di Klopp con Alexander-Arnold al 38′ e il tris con Wijnaldum al 43′. Allo scadere del primo tempo, Giroud accorcia le distanze per i blues. Nella ripresa, il copione all’inizio è lo stesso della prima frazione: ancora in gol il Liverpool con Firmino al minuto 55′, poi Abraham al 61′ e Pulisic al 73′ per la squadra di Lampard. Il sigillo finale, arriva al minuto 84′ per i Reds con Oxlade-Chamberlain. Nel pomeriggio, lo United ha pareggiato contro il West Ham per 1-1. La lotta Champions, ad una ... Leggi su alfredopedulla

