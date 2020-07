Praticanti avvocati: proroga dell'esonero dalle attività di udienza (Di mercoledì 22 luglio 2020) Aiga, a salvaguardia dei PraticantiLe richieste dell'AigaLa sospensione ferialeAiga, a salvaguardia dei PraticantiTorna su La Consulta nazionale Praticanti, in seno all'Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) chiede formalmente la proroga dell'esonero dall'obbligo di partecipare alle udienze da parte dei Praticanti attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale ad hoc. Il provvedimento dovrà servire a prorogare il termine previsto dall'art. 6 comma 3 Dl 22/2020, in modo da «consentire a tutti i Praticanti avvocati di poter serenamente completare i propri semestri di pratica senza ulteriori oneri su di essi gravanti». Le richieste sono state formulate in una ... Leggi su studiocataldi

Ultime Notizie dalla rete : Praticanti avvocati Praticanti avvocati, gli esami non finiscono mai Informazione Senza Filtro Pratica forense presso l’Avvocatura comunale, candidature aperte fino al 4 settembre

E’ on line, sul sito www.comune.piacenza.it, il bando – corredato di modulo per presentare domanda – rivolto ai laureati in Giurisprudenza interessati allo svolgimento della pratica forense presso l’A ...

