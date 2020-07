Ponte di Genova, concluse le prove di carico del nuovo viadotto: tutti i camion suonano il clacson contemporaneamente – Le immagini (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una lunga processione di camion per tutta la lunghezza del nuovo Ponte di Genova ha celebrato nel tardo pomeriggio di ieri il termine delle prove di carico del collaudo statico del nuovo Ponte autostradale. Un viadotto che i familiari delle vittime avrebbero voluto fosse chiamato “14 agosto”, in memoria della strage del 2018, e prenderà invece il nome di “Genova San Giorgio”. I 56 mezzi hanno effettuato prove di carico nei giorni scorsi trasportando ognuno 44 tonnellate per il collaudo statico del Ponte disegnato da Renzo Piano, al termine delle analisi, nei prossimi giorni, Anas consegnerà i risultati del test. In questi giorni si ... Leggi su ilfattoquotidiano

GiovanniToti : Il 3 agosto inaugureremo il nuovo ponte che si chiamerà #Genova San Giorgio! #AvantiLiguria ?????????????? - matteosalvinimi : GRAZIE al cuore di Genova e dei Genovesi, all’impegno del Sindaco e del Governatore, al lavoro di ingegneri, tecnic… - GiovanniToti : Finiscono con una suonata di clason dei mezzi pesanti, le prove di carico sul Ponte Genova San Giorgio. Questo cant… - HugeBelin : RT @TgrRai: #Genova. Finiti i collaudi statici, ora il Ponte Genova San Giorgio attende l'inaugurazione: il 3 agosto alle 18:30. @TgrLiguri… - HugeBelin : RT @AnceGenova: Ponte di Genova, tutti positivi i test di collaudo ?? -