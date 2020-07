Poliziotto Accudisce una Bambina Perché La Mamma è Ricoverata in Ospedale, La Foto Fa il Giro del Web (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sta facendo il Giro del web la Foto diffusa dalla Questura di Napoli, nell’immagine il Poliziotto nutre la piccola dopo aver portato la madre in Ospedale. Una donna di 35 anni è stata costretta a recarsi in Ospedale per delle cure accompagnata dalle forze dell’ordine e il personale del 118, nel frattempo uno degli agenti si è occupato della piccola. Accade questa mattina a Napoli, dove la madre di origine nigeriana si è recata al San Ferdinando, dove il Poliziotto si è preso cura del bebè, che altrimenti sarebbe rimasta sola.. “Una Mamma in difficoltà trova aiuto e sostegno nei poliziotti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Ferdinando che, con l’ausilio del 118, ... Leggi su youreduaction

fanpage : Le foto che fanno bene al cuore - GRAZMORGANGRACE : RT @PediatriaOggi: Napoli, la mamma è in ospedale e il poliziotto le accudisce la figlia. La mamma viene portata all'ospedale. Mentre si so… - maurazamir : RT @PediatriaOggi: Napoli, la mamma è in ospedale e il poliziotto le accudisce la figlia. La mamma viene portata all'ospedale. Mentre si so… - mirellaladini : RT @PediatriaOggi: Napoli, la mamma è in ospedale e il poliziotto le accudisce la figlia. La mamma viene portata all'ospedale. Mentre si so… - franco_sala : RT @PediatriaOggi: Napoli, la mamma è in ospedale e il poliziotto le accudisce la figlia. La mamma viene portata all'ospedale. Mentre si so… -