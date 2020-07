Politiche economiche, Gerarda Caputo: “Noi a sostegno delle imprese” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Riguardo alla notizia di ieri sull’accordo su Recovery Fund e sul Bilancio europeo 2021-2027, sono più che soddisfatta di apprendere che all’Italia è stata destinata la quota più alta di aiuti europei, che ammonta a 209 miliardi in totale, di cui 82 in sussidi e i restanti in prestiti.Cifre importanti, che una regione valida e piena di risorse come la Campania potrebbe rilanciare le imprese colpite negli scorsi mesi dall’emergenza Covid-19.In un periodo di rinascita, dopo aver risanato le attività che hanno subito gravi danni, si potrebbe pensare di investire e ripartire da nuovi progetti di sviluppo economico, legati ai settori più produttivi, come l’agricoltura biologica, o altri a sostegno delle categorie più deboli.” ... Leggi su anteprima24

Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo definitivo non solo sul Recovery Fund (=“Recovery Mes”), ma anche sulle esultanze eccessi… - borghi_claudio : @liberoefelic No guardi è facilissimo. Deve solo fare 20 anni di carriera lavorativa in banche internazionali, inse… - VitoCavarretta : RT @RoccoTodero: Ma come fate a vantare addirittura la nascita di questo Governo perché oggi avrebbe convinto #UE a soccorrerci? E le orren… - Ariel2575 : RT @Luca_Mussati: E alla fine saranno #iMercati e #Leuropa a decidere le politiche economiche italiane. E tanti saluti a Costituzione e Dem… - ligi_p : @nzingaretti quanta stima a questo grande omo duro. e gli invidiosi dicono che Il R F certifica il commissariament… -

Ultime Notizie dalla rete : Politiche economiche Lotta al caporalato: dalla Commissione Politiche Economiche approvata all'unanimità la risoluzione di Europa Verde Nicola Passarotto Bankitalia: le famiglie vedono nero, hanno poche riserve

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

Fuga di neopresidi dal Nord per timore di nuovo lockdown

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...