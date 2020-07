Politica & Social: cresce l'attenzione per salute e immigrazione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nelle prime due settimane di luglio, su Facebook e Twitter tornano ad aumentare i contenuti dei leader politici dedicati all'immigrazione (+4%) e alla salute (+2%). di Leonardo Buccione Ritorna l'appuntamento con Politica & Social, la nostra analisi per Rai News dedicata ai temi più discussi sui Social media dai nove principali leader politici nazionali: Silvio Berluconi, Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Matteo Salvini, Roberto Speranza e (...) - Media / Politica, salute, immigrazione, Social Network, , Social Leggi su feedproxy.google

Ultime Notizie dalla rete : Politica & Conte, con l'intesa l'Ue all'altezza della sua storia Agenzia ANSA Ue: Renzi, 'Italia dalla parte giusta, bravo Conte, avanti così e saremo al suo fianco'

Era l'idea che la politica potesse convertire il populismo, che un governo sovranista potesse diventare un governo europeista. La partita inizia adesso, il bello o il brutto, il difficile inizia ...

Renzi: "Riflettere sul Mes, 37 miliardi in autunno"

Il Parlamento non è il luogo in cui si fanno le standing ovation o si mette il like su Facebook, il Parlamento è il luogo nel quale si discute, in cui la politica ha un senso. Ad agosto '19 abbiamo ...

