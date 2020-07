Politica & Social: cresce l'attenzione per salute e immigrazione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nelle prime due settimane di luglio, su Facebook e Twitter tornano ad aumentare i contenuti dei leader politici dedicati all'immigrazione (+4%) e alla salute (+2%). di Leonardo Buccione Ritorna l'appuntamento con Politica & Social, la nostra analisi per Rai News dedicata ai temi più discussi sui Social media dai nove principali leader politici nazionali: Silvio Berluconi, Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Matteo Salvini, Roberto Speranza e (...) - Media / Politica, salute, immigrazione, Social Network, , Social Leggi su feedproxy.google

Mov5Stelle : Oggi è il compleanno di un sognatore, che insieme a Gianroberto Casaleggio??ha reso possibile la più grande rivoluzi… - Marcozanni86 : Un giorno, quando sarà più maturo, capirà che i 750bn di debito l€europeo li dovranno pagare lui e suo figlio fino… - Noiconsalvini : È VERGOGNOSO che chi ha difeso i confini e fermato la mangiatoia dell’immigrazione clandestina venga mandato a proc… - RunPierwork13 : RT @Markus70: Ma come ci si può sentire nel lanciare il proprio partitucolo #Italexit il giorno di uno dei più grandi accordi mai fatti nel… - MaryamSenada : RT @LegaSalvini: CORONAVIRUS, #SALVINI CONTRO IL GOVERNO: '22 IMMIGRATI POSITIVI, GRAZIE AL GOVERNO TORNA IL CONTAGIO IN BASILICATA' https:… -