Pmi: coronavirus causa riduzione dei ricavi dal 12 al 18%, lo rileva Confindustria

ROMA – Le Pmi italiane dovranno fare i conti con una riduzione dei ricavi tra il 12% e il 18% a causa del Coronavirus, con punte di una perdita del 60% per le aziende del comparto turistico. E’ quanto ...

