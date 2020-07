Playoff Serie C, Reggiana-Bari in diretta: si gioca la finale per la B – LIVE (Di mercoledì 22 luglio 2020) finale Playoff Serie C – Reggiana e Bari. Sono rimaste in due. Una sola di loro salirà in Serie B, facendo compagnia a Monza, Vicenza e Reggina. diretta della finale dello spareggio promozione di terza Serie tra gli emiliani e i puglesi, arrivate seconde nei rispettivi gironi e capaci di far fuori le avversarie ai quarti e in semifinale. Adesso di fronte al Mapei Stadium di Reggio Emilia. In caso di parità, tempi supplementari ed eventuali rigori. Segui il LIVE di CalcioWeb. Reggiana-Bari 0-0L'articolo Playoff Serie C, Reggiana-Bari in diretta: si ... Leggi su calcioweb.eu

