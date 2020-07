Playoff Serie C, questa sera Reggio Audace-Bari: dove vedere la finale, quote dei bookmakers e probabili formazioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tutto pronto per Reggio Audace-Bari.questa sera andrà in scena l'ultimo atto dei Playoff di Serie C. Il match, in programma alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, decreterà la quarta squadra promossa in Serie B dopo Monza, Reggina e Vicenza. Per quanto concerne il regolamento, in caso di parità si disputeranno i supplementari ed eventualmente anche i calci di rigore. In occasione delle due semifinali, ricordiamo, i padroni di casa hanno avuto la meglio sul Novara, mentre la compagine pugliese ha battuto la Carrarese ai tempi supplementari.Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una partita in favore del Bari. Il segno 2, infatti, è offerto ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Playoff #SerieC, questa sera Reggio Audace-#Bari: dove vedere la finale, quote dei bookmakers e probabili formazio… - tancredipalmeri : Stasera Reggiana-Bari finale playoff di Serie C, e porca miseria riflettevo che nell’unico Bari-Reggiana giocato in… - tabellamercatob : #Playoffs #seriec Stasera conosceremo il nome della quarta promossa in #serieb Alle 20.45 finalissima… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Playoff #SerieC, oggi la finale: #Bari più forte, #ReggioAudace più squadra. Rischio esodo dei tifosi pugliesi - Fprime86 : RT @cmdotcom: Playoff #SerieC, oggi la finale: #Bari più forte, #ReggioAudace più squadra. Rischio esodo dei tifosi pugliesi -