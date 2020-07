Playoff PG Nationals: i Morning Stars volano in finale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nella serata di martedì 21 luglio, si è giocata la finale del winner bracket dei Playoff del PG Nationals . La serie ha visto scontrarsi le due squadre migliori del campionato: Samsung Morning Stars e ... Leggi su corrieredellosport

A questo punto sembrano loro i favoriti per la vittoria finale, ma nei playoff del PG Nationals nulla è scontato. Lo scivolone dei MKERS Il tonfo dei MKERS è stato piuttosto pesante, ed ha fatto molto ...In molti si aspettavano una serie combattuta, lunga e sudata, che si sarebbe svolta su tutti e cinque i game a disposizione delle due squadre. Così non è stato, perché i MKERS hanno ceduto su tutti i ...