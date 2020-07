Pioli rimane al Milan: “Orgoglioso del rinnovo, era quello che volevo”. E su Ibra: “Avanti fino al 2 agosto, poi si vedrà” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Sono orgoglioso di questo rinnovo, era quello che volevo. Ho sempre avuto il sostegno dell’area tecnica e anche il presidente Gazidis è sempre stato corretto dicendomi che sarebbero stati valutati i risultati.”. Così Stefano Pioli commenta la notizia del suo rinnovo con il club rossonero fino al 2022 maturato nelle scorse settimane e annunciato al tecnico solo lunedì notte. In casa Milan, oltre al rinnovo di Pioli, si lavoro sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, autore della doppietta al Mapei Stadium nella gara vinta contro il Sassuolo: “Ibra? Per adesso andiamo avanti insieme fino al 2 agosto”, ha concluso Pioli, ... Leggi su ilfattoquotidiano

