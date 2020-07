Pioli: «Ho sempre desiderato il rinnovo con il Milan. Il nostro futuro è adesso» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo la firma sul rinnovo: queste le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista a Milan Tv dopo la firma sul rinnovo del contratto. Le sue parole. rinnovo – «Ho sempre desiderato questo e ho sempre lavorato per cercare di ottenere il meglio da me stesso e dalla squadra, con la speranza di poter continuare a fare un lavoro fatto di qualità e di continuità. C’è grande felicità per questo attestato di stima da parte del club, però al tempo stesso ci dev’essere ancora grande concentrazione. Stiamo facendo bene, ci aspetta una partita importantissima e difficilissima con ... Leggi su calcionews24

RobyRicciotti : @stetho83 Pioli fa sempre bene al primo anno che io m i ricordi. È l’anno successivo il problema. Auguri - rimaneilmilan : Vi lancio una riflessione. Calha ha sempre chiuso le stagioni in crescendo. Vi ricordate le ultime 8 con Gattuso? M… - cmdotcom : #Milan, #Pioli: ‘Sono molto felice. Non ci siamo fatti distrarre da niente' - g_lascala : @robertozano Ma neanche io sono contro Pioli, che ho sempre difeso e stimato anche ai tempi in cui andava in tenden… - DarkEvilDagger : 'Tifosi' milanisti che stanno già ballando sul cadavere della squadra e di Pioli per la prossima stagione quando qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli sempre Pioli: “Rinnovo? Ho sempre desiderato questo. Il nostro futuro è adesso” Il Pallone Gonfiato Pioli: «Ho sempre desiderato il rinnovo con il Milan. Il nostro futuro è adesso»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo la firma sul rinnovo: queste le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista a Milan Tv dopo la firma sul rinnov ...

MILAN - Pioli: "Grande felicità per questo attestato di stima da parte del club"

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV. Ecco quanto ha affermato: “Ho sempre desiderato questo e ho sempre lavorato per cercare di ottenere il meglio da m ...

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo la firma sul rinnovo: queste le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista a Milan Tv dopo la firma sul rinnov ...L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV. Ecco quanto ha affermato: “Ho sempre desiderato questo e ho sempre lavorato per cercare di ottenere il meglio da m ...