Pioli confermato, il retroscena: la firma già lunedì sera (Di mercoledì 22 luglio 2020) Pioli confermato, il retroscena: la firma già lunedì sera. Secondo le indiscrezioni l’operazione era già stata chiusa con 24 ore di anticipo Stefano Pioli rimarrà al Milan. Il tecnico rossonero è stato ufficialmente confermato alla guida della squadra dopo le indiscrezioni sul tedesco Rangnick. Stando alla ricostruzione effettuata da TuttoMercatoWeb.com, Pioli avrebbe firmato già lunedì sera il rinnovo con il club rossonero. Martedì mattina, invece, Ralf Rangnick è stato avvisato della decisione. La dirigenza ha scelto, sarà Stefano Pioli a guidare la squadra anche nella prossima stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntoVitiello : Il #Milan ha scelto di andare avanti con #Pioli. Confermato - tancredipalmeri : Confermato: il Milan ha deciso di non prendere più Rangnick e confermare Pioli! - Jacop83 : Proprietà, Gazidis e Maldini nel 1987 avrebbero confermato Liedholm (con Capello vice)...per il suo ottimo quinto p… - NandoPiscopo1 : @farted94 Vabbè tanto fanno festa, confermato il frate pioli. L'anno scorso, tranne te (e altri 10?) abbiamo fatto… - Bryan01034631 : @SpudFNVPN Onestamente è davvero imbarazzante dopo aver di fatto silurato Pioli facendo uscire le voci su Rangnick… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli confermato

La conferma di Pioli sulla panchina del Milan è la vittoria del merito, dunque è un atto di giustizia. Essere stimati per quello che si fa, non per quello che si è fatto, si potrebbe fare, forse si fa ...Il Milan invece ha battuto a domicilio il Sassuolo e dopo la gara ha annunciato la conferma di Pioli per le prossime due stagioni. Pioli che però non avrà a disposizione due pezzi da novanta come Theo ...