Piazza Affari resta negativa con le altre Borse europee (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari e gli altri principali listini europei proseguono negativi, di riflesso ai segnali contrastanti che giungono dai Future USA in vista della partenza di Wall Street. Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,40%. resta sui record l’oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,99%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +152 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,05%. Tra le principali Borse europee deludente Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, scivola Londra, con uno svantaggio dello 0,73%, in rosso Parigi, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,96%. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 20.584 punti, con uno ... Leggi su quifinanza

