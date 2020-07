Piacenza, la caserma degli orrori: le intercettazioni da brividi – Video (Di mercoledì 22 luglio 2020) Carabinieri arrestati a Piacenza, le intercettazioni dell’orrore rivelano i militari picchiare ed insultare un uomo. In caserma istituita una vera associazione a delinquere I carabinieri arrestati a Piacenza continuano ad indignare l’Italia intera sempre più, “merito” anche delle intercettazioni diffuse nelle ultime ore. Una divisa infangata da parte di militari decisamente più simili a veri e propri criminali. Istituita in caserma una vera e propria associazione a delinquere e gli audio diffusi dalla Procura titolare delle indagini rivelano dettagli decisamente raccapriccianti. Si sentono distintamente i carabinieri insultare e picchiare un uomo, con i lamenti e le grida di quest’ultimo inequivocabili. Parolacce e scherni nell’ambito di ... Leggi su bloglive

Agenzia_Ansa : A Piacenza sequestrata una caserma dei carabinieri e almeno sei militari arrestati. I reati contestati sono spaccio… - ilpost : I reati di cui sono accusati i sei carabinieri arrestati a Piacenza vanno dallo spaccio all'estorsione fino alla to… - amnestyitalia : 'Reati impressionanti', tra cui la tortura: è quanto emerge dall'inchiesta della procura della Repubblica di… - Michele20187778 : RT @LaNotiziaTweet: Carabinieri stile Gomorra a #Piacenza. Sequestrata per la prima volta una caserma e dieci militari indagati: torture, e… - valeriotorchio : RT @P_M_1960: In caserma torture, estorsioni, spaccio: 6 carabinieri arrestati 'Noi irraggiungibili tipo Gomorra'. Putroppo dovremmo vigi… -

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza caserma

Per favore inserisci un indirizzo e-mail valido Grazie per aver effettuato l’iscrizione! A breve riceverai una mail di conferma. Si è verificato un problema durante la tua iscrizione. Riprova più tard ...L’inchiesta della Procura di Piacenza ha portato all'emissione di diverse ordinanze di custodia cautelare per militari di una caserma della città emiliana. I reati contestati andrebbero dallo… Leggi ...