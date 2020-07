Piacenza, carabinieri arrestati per spaccio, estorsione e tortura. Caserma sequestrata (Di mercoledì 22 luglio 2020) A Piacenza è stata sequestrata una Caserma dei carabinieri e almeno sei militari sono finiti agli arresti, cinque in carcere e uno ai domiciliari. È il risultato di un’indagine senza precedenti nella storia, condotta dalla Procura di Piacenza, che ha portato all’emissione di alcune ordinanze di custodia cautelare. I militari sono accusati di spaccio di droga, estorsione, lesioni, arresti illegali e tortura. I dettagli saranno resi noti alle 12 di oggi in una conferenza stampa. Le indagine sono coordinate dal procuratore della Repubblica Grazia Pradella. Mario Bonito L'articolo Piacenza, carabinieri arrestati per spaccio, estorsione e ... Leggi su italiasera

